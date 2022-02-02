«Мой самый важный союзник». Владимир Кличко показал архивное фото с братом Виталием

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав архивную фотографию с братом Виталием.

«Мой самый важный союзник в этой жизни – Виталий. Мы не только родственники по крови, у нас также один склад ума. Уже с самого начала мы решили бороться за поставленные цели: как в спорте, так и в жизни. Ведь есть так много всего, за что стоит побороться», — написал Владимир.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Кличков в «Инстаграме».

Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.