«Мой самый важный союзник». Владимир Кличко показал архивное фото с братом Виталием

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав архивную фотографию с братом Виталием.
«Мой самый важный союзник в этой жизни – Виталий. Мы не только родственники по крови, у нас также один склад ума. Уже с самого начала мы решили бороться за поставленные цели: как в спорте, так и в жизни. Ведь есть так много всего, за что стоит побороться», — написал Владимир.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Кличков в «Инстаграме».
Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.
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