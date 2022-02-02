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Никита Цзю: моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника

Никита Цзю: моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника
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Никита Цзю, младший сын знаменитого боксёра Константина Цзю, рассказал о своём отличии от старшего брата Тима.

«Отец всегда говорит мне, чтобы я был готов к тяжёлой работе и решимости. Если ты собираешься сделать это, ты должен выложиться на 100%. Именно так меня воспитывали.

Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный», — приводит слова Никиты BoxingScene.

Напомним, 24-летний боксёр дебютирует на профессиональном ринге 2 марта в Брисбене (Австралия).

Соперником Никиты станет австралиец Аарон Стал. Поединок будет рассчитан на шесть раундов и пройдёт в категории первого среднего веса (до 69,9 кг).

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