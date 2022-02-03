«Для себя я не закрыл тот эпизод». Хабиб — о драке после боя с Макгрегором

Бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов рассказал о потасовке, которая произошла после его поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я бы не сказал, что горжусь тем, что я сделал это. Может быть, в свои нынешние 33,5 года я бы не исполнил этого. Но в то время… Во-первых, я готовился к войне, я зашёл в клетку, я сразился с тем парнем, а он постучал в знак сдачи. И я думаю про себя, для чего я так упорно тренировался, чтобы потом он так легко постучал? Я всего лишь захватил его подбородок. Это также меня разочаровало, потому что я ожидал от него большего, чем получил в клетке. А то, что было дальше, я уже не помню, признаюсь честно. Это был сумасшедший и очень эмоциональный эпизод. Хотя для себя я не закрыл его», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.