Кормье считает, что UFC нужно провести бой за временный титул между Миочичем и Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что лиге нужно организовать бой за временный титул чемпиона в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом.



«Думаю, мы увидим ещё один временный титул чемпиона в тяжёлом весе. Имеет смысл провести бой за временный титул между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. Если выставить их друг против друга, то, независимо от того, кто победит, когда Фрэнсис Нганну вернётся, это будет грандиозная битва.



Думаю, пришло время проявить уважение к Стипе Миочичу. Если они снова введут временный титул, то участником боя должен быть Миочич.



Он и Джон Джонс — бой, о котором мечтают люди. Было бы здорово провести именно такой бой и позволить людям посмотреть, на что способен Джон Джонс в тяжёлом весе.



Реальность такова, что если Джонс будет драться в тяжёлом весе, то на кону должен быть пояс. Никто не хочет, чтобы он дрался просто так», — цитирует Даниэля Кормье ESPN.