Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье считает, что UFC нужно провести бой за временный титул между Миочичем и Джонсом

Кормье считает, что UFC нужно провести бой за временный титул между Миочичем и Джонсом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что лиге нужно организовать бой за временный титул чемпиона в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом.

«Думаю, мы увидим ещё один временный титул чемпиона в тяжёлом весе. Имеет смысл провести бой за временный титул между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. Если выставить их друг против друга, то, независимо от того, кто победит, когда Фрэнсис Нганну вернётся, это будет грандиозная битва.

Думаю, пришло время проявить уважение к Стипе Миочичу. Если они снова введут временный титул, то участником боя должен быть Миочич.

Он и Джон Джонс — бой, о котором мечтают люди. Было бы здорово провести именно такой бой и позволить людям посмотреть, на что способен Джон Джонс в тяжёлом весе.

Реальность такова, что если Джонс будет драться в тяжёлом весе, то на кону должен быть пояс. Никто не хочет, чтобы он дрался просто так», — цитирует Даниэля Кормье ESPN.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022