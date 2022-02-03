Кормье считает, что UFC нужно провести бой за временный титул между Миочичем и Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что лиге нужно организовать бой за временный титул чемпиона в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом.
«Думаю, мы увидим ещё один временный титул чемпиона в тяжёлом весе. Имеет смысл провести бой за временный титул между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. Если выставить их друг против друга, то, независимо от того, кто победит, когда Фрэнсис Нганну вернётся, это будет грандиозная битва.
Думаю, пришло время проявить уважение к Стипе Миочичу. Если они снова введут временный титул, то участником боя должен быть Миочич.
Он и Джон Джонс — бой, о котором мечтают люди. Было бы здорово провести именно такой бой и позволить людям посмотреть, на что способен Джон Джонс в тяжёлом весе.
Реальность такова, что если Джонс будет драться в тяжёлом весе, то на кону должен быть пояс. Никто не хочет, чтобы он дрался просто так», — цитирует Даниэля Кормье ESPN.
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