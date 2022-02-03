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Джейк Пол хочет провести бой с Саулем Альваресом

Джейк Пол хочет провести бой с Саулем Альваресом
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, заявил о желании сразиться по правилам бокса с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«В течение трёх лет этот бой точно может состояться. Суммы от продажи платных трансляций будут просто огромными. Я больше, чем любой соперник из тех, что у него были, так что почему бы нам не устроить это? Он не один раз говорил о переходе в первый тяжёлый вес, так что здесь не может быть никаких оправданий. Думаю, через три года мы смогли бы сделать это», — приводит слова Джейка Пола MMAFighting.

В декабре прошлого года Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0.

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