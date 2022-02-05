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Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг. Видео

Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг. Видео
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев провёл спарринг с российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым в клубе Tiger Muay Thai в Таиланде. Видеозапись со спарринга была опубликована в «инстаграме» Рамазана Исмаилова, брата и тренера Магомеда.

«Хамзат Чимаев — настоящий зверь! И бокс у него на хорошем уровне. Небольшой отрезок с братского лёгкого спарринга», — подписал видео Рамазан Исмаилов.

Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, который состоялся 30 октября. Соперником Чимаева был боец из Китайской Народной Республики Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ожидается, что следующий поединок 27-летний боец проведёт с главным претендентом в полусреднем весе 35-летним бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, запланированном на 9 апреля. Скорее всего, бой будет схваткой на выбывание из титульной гонки, а победитель получит следующий титульный поединок.

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