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Чимаев пообещал нокаутировать Бёрнса в первом раунде

Чимаев пообещал нокаутировать Бёрнса в первом раунде
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на слова бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса.

«Я готов! Убедись, что твоя виза готова! Хайп скоро закончится», — писал ранее Бёрнс.

«Я оформлю визу на твоём лице своими же кулаками! Жди нокаута в первом раунде», — выступил с ответом в своём «твиттере» Хамзат.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Бёрнс последний бой провёл в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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