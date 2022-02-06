«В образе. Работаем». Олег Тактаров показал фото с известным актёром
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с актёром Виталием Хаевым.
«В образе. Работаем», — подписал фото с Хаевым Тактаров.
Фотографию можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.
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