«Страх похож на сладкую вату». Майк Тайсон опубликовал фотографию из молодости
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Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон опубликовал в своём «инстаграме» архивную фотографию с одной из тренировок в молодости.
«Страх похож на сахарную вату. Он тает при прикосновении», — написал Тайсон.
Публикация доступна в «инстаграме» Майка Тайсона.
Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка признали несостоявшимся.
Ранее Майк Тайсон рассказал, что не собирается выходить на ринг ради финансовой выгоды.
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