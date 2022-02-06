«Страх похож на сладкую вату». Майк Тайсон опубликовал фотографию из молодости

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон опубликовал в своём «инстаграме» архивную фотографию с одной из тренировок в молодости.

«Страх похож на сахарную вату. Он тает при прикосновении», — написал Тайсон.

Публикация доступна в «инстаграме» Майка Тайсона.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка признали несостоявшимся.

Ранее Майк Тайсон рассказал, что не собирается выходить на ринг ради финансовой выгоды.