«Срочные новости! Стадионы в Австралии открыты и работают». Камбосос обратился к Хейни

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос-младший ответил отцу чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Дэвина Хейни Биллу Хейни, заявившему, что бой его сына с Камбососом может пройти не в Австралии.



«Срочные новости, дружище! Австралийские стадионы открыты и работают на полную мощность. Полноценные международные поездки начнутся в следующем месяце, так что вези своих друзей. Я дрался в Англии, Греции, Малайзии, Новой Зеландии и 4 раза в Америке, чтобы стать чемпионом мира. Я завоевал свои пояса, в то время как некоторые из парней, у которых эго больше, чем достижения, даже не могут поехать в другой американский штат, чтобы провести бой. Как неловко», — написал Камбосос в своём «твиттере».



Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.