Зубайра Тухугов: ждём новости от UFC

Известный боец UFC Зубайра Тухугов разместил новый пост в своём «инстаграме», где сообщил, что ожидает новостей от промоушена Даны Уайта.



«Продолжаем готовиться и ждём новости от UFC», — написал Тухугов.

Фото можно посмотреть на официальной странице Зубайры Тухугова в «Инстаграме».

Зубайра Тухугов выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors, ProFC, Fight Nights Global.



В последнем бою Зубайра сражался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Их поединок прошёл 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 и закончился победой россиянина. Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе.