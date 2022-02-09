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Зубайра Тухугов: ждём новости от UFC

Зубайра Тухугов: ждём новости от UFC
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Известный боец UFC Зубайра Тухугов разместил новый пост в своём «инстаграме», где сообщил, что ожидает новостей от промоушена Даны Уайта.

«Продолжаем готовиться и ждём новости от UFC», — написал Тухугов.

Фото можно посмотреть на официальной странице Зубайры Тухугова в «Инстаграме».

Зубайра Тухугов выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors, ProFC, Fight Nights Global.

В последнем бою Зубайра сражался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Их поединок прошёл 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 и закончился победой россиянина. Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе.

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