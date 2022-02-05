«Хабиба не считаем». Новичок «Зенита» Адамов назвал своих любимых бойцов UFС

Защитник «Зенита» Арсен Адамов назвал тройку своих любимых действующих бойцов UFC.
«Три любимых бойца UFC на данный момент? Значит, Хабиба не считаем? Или Хабиб плюс три? Тогда Хамзат Чимаев — он наш, чеченец. Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Он тоже наш», — сказал Адамов в видеоинтервью официальному сайту «Зенита».
Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала» в конце января. Цвета екатеринбургской команды он защищал с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.
«Урал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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