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«Хабиба не считаем». Новичок «Зенита» Адамов назвал своих любимых бойцов UFС

«Хабиба не считаем». Новичок «Зенита» Адамов назвал своих любимых бойцов UFС
Арсен Адамов
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов назвал тройку своих любимых действующих бойцов UFC.

«Три любимых бойца UFC на данный момент? Значит, Хабиба не считаем? Или Хабиб плюс три? Тогда Хамзат Чимаев — он наш, чеченец. Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Он тоже наш», — сказал Адамов в видеоинтервью официальному сайту «Зенита».

Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала» в конце января. Цвета екатеринбургской команды он защищал с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.

«Урал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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