Дональд Трамп дал совет Джо Рогану, который оказался в расистском скандале
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Бывший президент США Дональд Трамп высказался о скандале, в котором не так давно оказался известный спортивный комментатор Джо Роган. Ранее Рогана обвинили в расизме из-за использования в ранних выпусках его подкаста слова «nigger».
«Джо Роган — интересный и популярный мужчина, но он должен перестать извиняться перед всякими фейковыми новостными изданиями и леворадикальными маньяками и просто сумасшедшими. Сколько способов нужно человеку, чтобы сказать, что он сожалеет? Джо, просто занимайся тем, что ты так хорошо делаешь, и не позволяй выставлять им себя слабым и испуганным. В конце концов ты таким не являешься, да и никогда не будешь!» — приводятся слова Трампа на странице realLizUSA в «Твиттере».
Новость по темеДжо Роган выступил с заявлением после обвинений в расизме
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