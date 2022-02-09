Дональд Трамп дал совет Джо Рогану, который оказался в расистском скандале

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о скандале, в котором не так давно оказался известный спортивный комментатор Джо Роган. Ранее Рогана обвинили в расизме из-за использования в ранних выпусках его подкаста слова «nigger».



«Джо Роган — интересный и популярный мужчина, но он должен перестать извиняться перед всякими фейковыми новостными изданиями и леворадикальными маньяками и просто сумасшедшими. Сколько способов нужно человеку, чтобы сказать, что он сожалеет? Джо, просто занимайся тем, что ты так хорошо делаешь, и не позволяй выставлять им себя слабым и испуганным. В конце концов ты таким не являешься, да и никогда не будешь!» — приводятся слова Трампа на странице realLizUSA в «Твиттере».

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