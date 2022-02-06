Джо Роган выступил с заявлением после обвинений в расизме

Известный спортивный комментатор Джо Роган объяснил, почему использовал в ранних выпусках своего подкаста слово «nigger». Волну возмущения подняла певица Индиа Ари Симпсон, после чего с критическими сообщениями в адрес Рогана выступил ряд знаменитостей.

«Я знаю, что для большинства не существует контекста, когда белому человеку позволялось бы произносить это слово, не говоря уже о публичном выступлении в подкасте. Теперь я с этим согласен. Я не произносил его уже в течение многих лет. Однако раньше я его использовал. Думал, что многие поймут, что употребляю я его исключительно из-за контекста. Как, например, Квентин Тарантино использовал его в «Криминальном чтиве».



Я так же говорил, что во всём английском языке нет другого такого слова, которое было бы разрешено использовать только одной группе людей. А если вдруг его применяет белый человек, то оно в его устах становится расистским и ядовитым. А вот чернокожие могут его использовать в самых различных ситуациях. Это очень необычное слово. Сейчас я это уже хорошо понимаю. Но я никогда не использовал его, чтобы кого-то оскорбить на почве расовой ненависти, потому что я не расист. Однако про каждого, кому приходится доказывать, что он не расист, можно сказать, что он облажался. Так вот я облажался», — сказал Роган в своём «инстаграме».