Кормье рассказал, что изменит Уиттакер в реванше с Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу боя-реванша между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

«Возвращение к чертёжной доске и попытка сделать всё по-новому — это огромная ошибка, которую совершают многие бойцы. Покажет ли Роберт Уиттакер новые навыки во время реванша? Разве что по мелочам. Но что он действительно уже показал, так это то, что он готов драться в любой ситуации в октагоне. Так, в бою с Дарреном Тиллом он победил во многом за счёт тейкдаунов. Джареда Каннонье он потряс ударами и держал на дистанции. Так что он готов ко всему и вряд ли будет форсировать события. В первом бою против Исраэля Адесаньи он многое форсировал. А с парнем, который может контратаковать так же, как Адесанья, вам не нужно этого делать», — приводит слова Кормье ESPN.