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Крис Уайдман дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер

Крис Уайдман дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился мыслями о поединке между действующим чемпионом в этой весовой категории Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

«Я не думаю, что Уиттакер сможет переводить и держать Адесанью в партере на протяжении всего боя. Но Роберт может выиграть пару раундов за счёт борьбы. Адесанья достаточно хорош, чтобы подниматься в стойку из партера, но какое-то время Роберт сможет его удерживать. Уиттакер превосходит Исраэля Адесанью в борьбе, но я не думаю, что у него достаточно сил, чтобы делать это на протяжении пяти раундов. Он может выиграть за счёт борьбы пару раундов и тем самым ограничить возможности Адесаньи в стойке», — приводит слова Уайдмана BJPenn.

Бой Адесаньи и Уиттакера состоится в ночь на 13 февраля мск на турнире UFC 271.

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