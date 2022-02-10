Крис Уайдман дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился мыслями о поединке между действующим чемпионом в этой весовой категории Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.
«Я не думаю, что Уиттакер сможет переводить и держать Адесанью в партере на протяжении всего боя. Но Роберт может выиграть пару раундов за счёт борьбы. Адесанья достаточно хорош, чтобы подниматься в стойку из партера, но какое-то время Роберт сможет его удерживать. Уиттакер превосходит Исраэля Адесанью в борьбе, но я не думаю, что у него достаточно сил, чтобы делать это на протяжении пяти раундов. Он может выиграть за счёт борьбы пару раундов и тем самым ограничить возможности Адесаньи в стойке», — приводит слова Уайдмана BJPenn.
Бой Адесаньи и Уиттакера состоится в ночь на 13 февраля мск на турнире UFC 271.
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