Хирн рассказал, как должен действовать Джошуа, чтобы победить Усика

Эдди Хирн, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, выразил мнение, что его клиент должен действовать более агрессивно в реванше с украинцем Александром Усиком, чтобы рассчитывать на успех.
«Джошуа должен будет действовать более агрессивно, хотя это будет не так и просто. Некоторые считают, что Энтони следует сразу наброситься на Александра и устроить настоящую драку. Но нет, Усик лучший вне зависимости от весовой категории, и с ним нужно использовать свои преимущества.
У Джошуа великолепная база, отличная боксёрская школа, хорошие габариты, скорость и мощь. Я чувствую, что он не использовал всё это во время первого боя. Но опять же — это непростая задача. Бой будет сложным, но Энтони готов», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.
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