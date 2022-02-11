Хамзат Чимаев рассказал о впечатлениях от спарринга с Магомедом Исмаиловым

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о спарринге с россиянином Магомедом Исмаиловым.



«Особо скрытого ничего не было. Все видели, что мы боксировали. Он по боксу готовится – восемь раундов отбоксировали. Один раз, и всё. Я на спарринги по ММА пришёл в маленьких перчатках, там особо не успели там спарринг сделать – один раунд чуть поработали.



Потом на следующем спарринге мы чисто по боксу отработали — восемь раундов в больших перчатках. Мага – шустрый парень, удобный. Для своего веса головой хорошо двигает. У него брат тоже хороший, умный парень, даёт хорошие советы по боксу. Я рад, что приехал туда, встретил ребят. Рад был работать и учиться», – сказал Хамзат в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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