Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло арестован

Американский боксёр Джермалл Чарло, выступающий в средней и в первой средней весовых категориях и являющийся действующим чемпионом мира по версии WBC, арестован. Об этом сообщает издание Boxing Scene.



По сведениям источника, Чарло вменяют нападение на одного из членов семьи с причинением телесных повреждений. В случае если Джермалла признают виновным, ему может грозить срок от двух до десяти лет лишения свободы. В настоящее время Джермалл находится под стражей. За него назначен залог в размере $ 10 тысяч.



У боксёра и ранее были проблемы с законом. Так, в августе прошлого года он был арестован после конфликта с официанткой в одном из баров города Сан-Антонио, однако потом с него все обвинения были сняты.

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