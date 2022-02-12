Чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло арестован
Поделиться
Американский боксёр Джермалл Чарло, выступающий в средней и в первой средней весовых категориях и являющийся действующим чемпионом мира по версии WBC, арестован. Об этом сообщает издание Boxing Scene.
По сведениям источника, Чарло вменяют нападение на одного из членов семьи с причинением телесных повреждений. В случае если Джермалла признают виновным, ему может грозить срок от двух до десяти лет лишения свободы. В настоящее время Джермалл находится под стражей. За него назначен залог в размере $ 10 тысяч.
У боксёра и ранее были проблемы с законом. Так, в августе прошлого года он был арестован после конфликта с официанткой в одном из баров города Сан-Антонио, однако потом с него все обвинения были сняты.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31
-
15:06
-
14:21
-
13:37
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55
-
10:07
-
09:42
-
05:37
-
04:09
-
00:58
- 10 февраля 2022
-
23:42
-
22:50
-
21:49
-
20:42
-
19:38
-
18:47
-
17:51
-
16:37
-
15:05
Партнерский контент