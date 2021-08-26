Известный боксёр Джермалл Чарло арестован после конфликта с официанткой в баре

31-летний американский боксёр Джермалл Чарло, выступающий в средней и в первой средней весовых категориях и являющийся действующим чемпионом мира по версии WBC, стал участником скандальной истории. Об этом сообщает Boxing Scene со ссылкой на TMZ.



Сообщается, что предполагаемый инцидент произошел в Сан-Антонио, штат Техас, 16 июля — за день до того, как брат Чарло, Джермелл Чарло, дрался с Брайаном Кастано в юниорском среднем весе в центре «AT&T» в Техасе.



Согласно полицейским документам, Чарло был на большой вечеринке в одном из баров Техаса, а конфликт произошёл из-за ситуации с оплатой счёта.



Полиция объясняет, что Чарло передал свою кредитную карту и удостоверение личности официантке, но карта была отклонена, несмотря на три попытки её использования.



Когда официантка вернулась к Чарло и попросила другую форму оплаты боксёр очень оживился, и между официанткой и двумя другими менеджерами на месте происшествия разгорелся словесный спор.



По данным полиции, есть видео, на котором можно увидеть, как Чарло забирает у официантки две папки для инкассации счётов и забирает их содержимое. В одной из папок оказалось удостоверение Чарло, а в другой — «оплата наличными от другого покупателя», которую официантка обслуживала ранее ночью. После этого Чарло и его окружение покинули бар. Спустя некоторое врея официантка сообщила полиции, что получила лёгкую травму ноги, когда компания Чарло столкнулась с ней при выходе из бара.



По итогу, в связи с инцидентом Чарло был выдан ордер на арест. Спортсмен сдался властям в среду утром. Сейчас он ведёт переговоры о выходе на свободу под залог.

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