В ACA назвали третьего участника Гран-при легковесов

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян примет участие в престижнейшем Гран-при легковесов ACA, который стартует весной этого года. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.



Вартанян, ранее выступающий в ACA, подписал контракт на участие в Гран-при. На счету 30-летнего бойца, имеющего большую армию поклонников, 26 поединков, в которых он одержал 22 победы и четырежды потерпел поражение.



Ранее организация уже объявила двух участников «восьмёрки»: казахстанца Артёма Резникова и бразильца Хакрана Диаса. Состав пар будет определён в результате жеребьёвки. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $ 800 тыс.

В конце января в Грозном прошёл турнир ACA 135. В главном событии турнира Магомедрасул Гасанов нокаутировал в четвёртом раунде Абдул-Рахмана Джанаева и защитил титул чемпиона организации в среднем весе.