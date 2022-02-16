Костя Цзю развивает в Магомеде Исмаилове взрывную силу. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как проводит тренировку с известным бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым. На видео Цзю демонстрирует Исмаилову, как правильно отжиматься с толчками, а Магомед повторяет за ним.
«Это не отжимания с хлопками. Главное — правильно сделать толчок почти с прямых рук. Очень хорошо развивает взрывную силу», — подписал видеоролик Костя Цзю.
35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
Следующий бой Исмаилов проведёт 25 февраля с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок пройдёт по правилам бокса.
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