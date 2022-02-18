Ислам Махачев: мы готовы

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост у себя в «инстаграме», где заявил о готовности к своему следующему поединку.

«Это был ещё один тяжёлый лагерь. Впереди ещё одна нелёгка неделя, и мы готовы ИншаАллагь», — написал Махачев.

Фото можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Не так давно стало известно, что ирано-американский боец Бенеил Дариуш, с которым Махачев должен был провести бой 27 февраля, снялся из-за травмы. Новым соперником Ислама стал представитель США Бобби Грин.



Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.



Что касается россиянина, то в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде.