«Батя в деле». Александр Волков показал видео мощной тренировки

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором показал фрагменты подготовки к поединку с британцем Томом Аспиналлом, назначенному на 19 марта в рамках турнира UFC.



«Батя в деле! Позитивный настрой и полная концентрация на подготовке!» — подписал видео Волков.

Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.



Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.