Линарес не считает, что бой с Ломаченко — лучший вариант для Камбососа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес поделился мнением о потенциальном поединке Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.
«Я думаю, что лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере. С другой стороны, Ломаченко возвращается, его возвращение было достаточно безупречным, и видно, что он в прекрасной форме. Но даже несмотря на это, если Камбосос возьмёт бой с Ломаченко, это будет достаточно рискованный бой. В мире бокса сейчас всё решают в основном деньги. Я не знаю, как в итоге всё сложится, но бой будет в любом случае интересным, как для Хейни, так и для Ломы, так и для Камбососа. Для меня все эти три боксёра очень способны. Они боксируют интеллигентно и умно. Это топы в нашем весе», — сказал Хорхе Линарес в интервью YouTube-каналу RCC.
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