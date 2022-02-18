Тим Цзю готов заменить Кастаньо в поединке с Чарло

Глен Дженнингс, менеджер австралийского боксёра русского происхождения Тима Цзю, сообщил, что его подопечный готов заменить Брайана Кастаньо в поединке с чемпионом WBC, WBA и IBF американцем Джермеллом Чарло.
«Вы все слышали о том, что Брайан Кастаньо снялся с реванша с Чарло из-за травмы бицепса. Большой вопрос заключается в том, что же будет с запланированным кардом. Мы постоянно говорили, что не будем сидеть и ждать, мы будем заняты, титулы появятся в своё время, а мы будем работать над этим и держать вас в курсе. Мы сделали это, и, если Кастаньо не будет, мы с радостью вмешаемся и встретимся с Чарло. Тим и наша команда готовы к бою, независимо от того, кто будет стоять перед ним на ринге в марте», — приводит слова Дженнингса BoxingScene.
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