Линарес — о России: чувствую себя как дома

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес поделился впечатлениями от приезда в Россию. По словам венесуэльца, здесь он себя чувствует как дома.
«Я достаточно хорошо себя чувствую. Я доволен. Удивляюсь тому, как комфортно я себя здесь чувствую, как дома. Это мой первый приезд в Россию. Даже несмотря на то, что у меня ещё не было времени, чтобы прогуляться, мне здесь очень нравится.
Это большая честь для меня быть здесь. И это честь знать, что много фанатов рады видеть меня здесь. Рады видеть мой бой. Счастлив, что мой профессионализм и опыт будут заметны и я смогу это здесь показать», — приводит слова Линареса пресс-служба RCC Boxing.
Напомним, 19 февраля в Екатеринбурге пройдёт поединок легковесов между Зауром Абдуллаевым и Хорхе Линаресом. Победитель получит право сразиться за титул по версии WBC, которым обладает Дэвин Хэйни.
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