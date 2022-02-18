Линарес — о России: чувствую себя как дома

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес поделился впечатлениями от приезда в Россию. По словам венесуэльца, здесь он себя чувствует как дома.

«Я достаточно хорошо себя чувствую. Я доволен. Удивляюсь тому, как комфортно я себя здесь чувствую, как дома. Это мой первый приезд в Россию. Даже несмотря на то, что у меня ещё не было времени, чтобы прогуляться, мне здесь очень нравится.



Это большая честь для меня быть здесь. И это честь знать, что много фанатов рады видеть меня здесь. Рады видеть мой бой. Счастлив, что мой профессионализм и опыт будут заметны и я смогу это здесь показать», — приводит слова Линареса пресс-служба RCC Boxing.

Напомним, 19 февраля в Екатеринбурге пройдёт поединок легковесов между Зауром Абдуллаевым и Хорхе Линаресом. Победитель получит право сразиться за титул по версии WBC, которым обладает Дэвин Хэйни.