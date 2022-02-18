Бёрнс: пусть Чимаев будет самонадеянным и считает, что легко победит меня

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Я думаю, что он уверен в себе. Он говорит всё, что хочет. Думаю, он очень хорош, но я — самое большое испытание, с которым он сталкивался. Я взволнован. Я уважаю этого парня и думаю, что он очень-очень крутой, но пусть он будет немного самонадеянным и думает, что победит меня легко. Просто убедитесь, что 9 апреля у вас будет подписка на PPV, и настройтесь на просмотр. Это будет хороший бой, я в предвкушении. Пусть говорит, что мне нечем ответить. Он может говорить всё, что хочет», — приводит слова Гилберта Бёрнса BJPenn.



Бёрнс провёл последний бой в июле прошлого года, победив Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.



Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.