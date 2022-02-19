Экс-боец UFC Лобов отреагировал на рекорд трансгендера на женском турнире по плаванию

Экс-боец UFC Артём Лобов высказался о пловчихе-трансгендере Лии Томас, отреагировав на публикации о ней в «Твиттере» New York Post. В сообщении издания говорилось, что Томас выиграла заплыв на 500 ярдов вольным стилем среди женщин на турнире Лиги плюща, установив новый рекорд в бассейне.



«В моей карьере было много поражений, но я бы никогда не променял ни одно из них на фальшивую победу! Хватит заниматься женским спортом, оставьте девушек в покое! Создайте отдельный дивизион, а девушки могли бы соревноваться честно», — написал Лобов в своём «твиттере».



Томас, будучи мужчиной, в последний раз выступал в ноябре 2019 года. Тогда его звали Уиллом Томасом. После того как Уилл прошёл годовой курс по снижению уровня тестостерона, он был допущен Национальной студенческой спортивной ассоциацией к участию в женских соревнованиях.