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38-летний Сергей Ковалёв показал, сколько килокалорий сжёг после кросса в 14 км. Видео

38-летний Сергей Ковалёв показал, сколько килокалорий сжёг после кросса в 14 км. Видео
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Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», рассказав о пройденном кроссе.

«Ну что, кроссик позади. Получилось 14 километров, полтора час. Очень-очень давно так не бегал. Тем более, когда бежишь с партнёром, он тебя подталкивает, мотивирует. А сам я поднагрузился всякими безделушками, так что это немного сложно, но ничего, возможно. Всем добра, будьте здоровы, живите богато», — сказал Ковалёв.

Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров:

Фото: «Инстаграм» Сергея Ковалёва

38-летний Ковалёв в последний раз сражался в ноябре 2019 года. Тогда он проводил бой с мексиканцем Саулем Альваресом, проиграв ему нокаутом и лишившись звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

Ранее на резкие слова Ковалёва отреагировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю.

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