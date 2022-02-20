38-летний Сергей Ковалёв показал, сколько килокалорий сжёг после кросса в 14 км. Видео

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», рассказав о пройденном кроссе.
«Ну что, кроссик позади. Получилось 14 километров, полтора час. Очень-очень давно так не бегал. Тем более, когда бежишь с партнёром, он тебя подталкивает, мотивирует. А сам я поднагрузился всякими безделушками, так что это немного сложно, но ничего, возможно. Всем добра, будьте здоровы, живите богато», — сказал Ковалёв.
Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров:
Фото: «Инстаграм» Сергея Ковалёва
38-летний Ковалёв в последний раз сражался в ноябре 2019 года. Тогда он проводил бой с мексиканцем Саулем Альваресом, проиграв ему нокаутом и лишившись звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
Ранее на резкие слова Ковалёва отреагировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю.
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