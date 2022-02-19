Костя Цзю отреагировал на резкие слова Сергея Ковалёва в свой адрес

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о резком по содержанию сообщении российского боксёра Сергея Ковалёва в свой адрес.
«Наслышан, что Костя Цзю захотел прочитать мне лекцию о том, как мне дальше жить. P.S. Где ты был раньше???
На сегодняшний день я уже могу сам рассказать тебе, сколько стоит пучок редиски и кто её красит под землёй», — писал ранее Ковалёв.
«Я не понял вообще… Из-за вас такой бардак получился… Из-за этой простой фразы. Я с Серёгой в хороших отношениях. Я вообще не понял, почему это произошло, поэтому, когда увижу его… Нагнетать на ровном месте. Я вообще ничего не понял.
Я видел его публикацию. Это то, как обычно вы делаете. Серёга что-то недопонял. Он просто, наверное, не умеет или умеет… Как сказать. Я научился контролировать себя с высказываниями, не слушать то, что мне говорят. Уметь контролировать себя — это самое главное. Я Серёгу как уважал, так и уважаю. Отношусь с большим уважением. У нас хорошие отношения», — приводит слова Цзю «Спорт-экспресс».
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