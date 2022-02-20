«Это, конечно, не бой мечты». Корешков высказался по поводу поединка с Амосовым
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31-летний российский боец Андрей Корешков, одержавший победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри нокаутом на турнире Bellator 274, высказался по поводу потенциального боя с соотечественником Ярославом Амосовым.
«Поединок с Ярославом Амосовым? Это, конечно, не бой мечты, ну а что делать? Как быть? Если, к примеру, у меня будет шанс подраться за титул, то 100% я его использую. Он бы ответил точно так же, если бы я был чемпионом. А как по-другому?» – сказал Корешков на YouTube-канале Александра Лютикова.
Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев при этом лишь четыре поражения. Для американца Ренкаунтри неудачный исход стал пятым в карьере. Также на его счету 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.
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