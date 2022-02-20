Хукер — о снятии Дариуша: у него самое законное оправдание, которое только можно придумать

Австралийский боец UFC Дэн Хукер высказался по поводу снятия Бенеила Дариуша с боя против россиянина Ислама Махачева.

«У него большие проблемы с бедром. Это законная травма. Это самое законное оправдание, которое только можно придумать для снятия с боя», — приводит слова Хукера Sportskeeda.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.

Бенеила в этом поединке заменит Бобби Грин. Последний поединок Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.



Что касается россиянина, то в последнем поединке он уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.