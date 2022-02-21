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Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном бое с Жоржем Сен-Пьером

Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном бое с Жоржем Сен-Пьером
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу возможного боя с легендарным Жоржем Сен-Пьером.

«Смысла в этом не вижу. Можно подлить масла в огонь и сказать что-то, но я не хочу на этой теме пиарить лигу Eagle FC. Я хочу продвигать организацию в другом формате.

Не думаю, что вернусь ради борьбы с кем-то. Пусть другие борются, кому это надо.

Вопрос в том, надо ли мне это? В этой жизни нам не всё дозволено делать, что мы желаем, так что иногда желания могут не совпадать с тем, что ты будешь делать. Ты можешь просто этого хотеть, и всё.

Есть смысл сейчас говорить о моём голоде? Я не вижу», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».

Ранее Хабиб рассказал, что следующим соперником его брата Усмана станет американец Майлс Джури.

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