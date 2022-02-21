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Хабиб назвал следующего соперника Усмана Нурмагомедова

Хабиб назвал следующего соперника Усмана Нурмагомедова
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма» рассказал, что следующим соперником его брата Усмана станет американец Майлс Джури.

На счету 23-летнего Нурмагомедова 3 победы в Bellator. Всего в ММА на его счету 14 поединков, в которых одержано 14 побед, из них восемь были досрочными.

Напомним, Усмана и его друга Камала Идрисова арестовали 11 ноября в аэропорту Шереметьево. Идрисов ехал на машине без номеров с Усманом Нурмагомедовым. Торопясь в аэропорт, водитель не остановился в ответ на требование полицейского и сбил его. Отмечалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу. Самого Нурмагомедова следствие рассматривает как свидетеля.

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