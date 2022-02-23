Майк Тайсон: одна из лучших вещей, произошедших со мной, это то, что моя мать умерла

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал, как смерть его матери повлияла на невероятно успешную карьеру.

«Одна из лучших вещей, произошедших со мной, это то, что моя мать умерла, потому что моя мать заботилась обо мне, как о ребёнке. Я бы никогда не ввязывался в уличные драки и никогда не стал защищаться», — приводит слова Тайсона Marca со ссылкой на подкаст Шеннона Шарпа Club Shay Shay.

На счету Железного Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка признали несостоявшимся.

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.