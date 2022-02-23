Тренер Махачева допустил, что Макгрегор станет следующим претендентом на титульный бой

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, допустил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, может получить шанс на проведение титульного боя.
«Это часть игры. Этот парень собирает большие цифры, так что UFC может это сделать. С таким парнем может случиться всё что угодно. Нравится ли мне это? Абсолютно нет. Могу ли я что-то с этим поделать? Конечно, нет. Кто бы ни получил такую возможность, я всегда говорю, что это не настоящий спорт — это в первую очередь развлечение, а уже потом спорт. И в этом отношении в UFC хотят получить как можно больше денег.
Но я не стану расстраиваться. Посмотрим, что будет. Я готов ко всему. Но если Ислам не получит титульный бой в случае победы над Бобби Грином, то это будет несправедливо. Посмотрите, что Хабибу пришлось сделать, чтобы наконец добраться туда, куда он в итоге пришёл. Ему тоже пришлось пройти через много сложностей», — приводит слова Мендеса BJ Penn со ссылкой на Submission Radio.
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