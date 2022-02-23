Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева допустил, что Макгрегор станет следующим претендентом на титульный бой

Тренер Махачева допустил, что Макгрегор станет следующим претендентом на титульный бой
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, допустил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, может получить шанс на проведение титульного боя.

«Это часть игры. Этот парень собирает большие цифры, так что UFC может это сделать. С таким парнем может случиться всё что угодно. Нравится ли мне это? Абсолютно нет. Могу ли я что-то с этим поделать? Конечно, нет. Кто бы ни получил такую возможность, я всегда говорю, что это не настоящий спорт — это в первую очередь развлечение, а уже потом спорт. И в этом отношении в UFC хотят получить как можно больше денег.

Но я не стану расстраиваться. Посмотрим, что будет. Я готов ко всему. Но если Ислам не получит титульный бой в случае победы над Бобби Грином, то это будет несправедливо. Посмотрите, что Хабибу пришлось сделать, чтобы наконец добраться туда, куда он в итоге пришёл. Ему тоже пришлось пройти через много сложностей», — приводит слова Мендеса BJ Penn со ссылкой на Submission Radio.

UFC Вегас 49: Махачеву спасли бой. Последний соперник Грина угодил в больницу. LIVE! UFC Вегас 49: Махачеву спасли бой. Последний соперник Грина угодил в больницу. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022