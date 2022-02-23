Минеев: у меня идея объединить все пояса в российских промоушенах

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о своём желании объединить чемпионские пояса в российских промоушенах.

«Я спортсмен, и потребность в реализации себя до сих пор существует. У меня идея объединить все пояса в российских промоушенах – считаю, это круто, это история.



Третий бой с Исмаиловым пока не актуален. Многое будет зависеть от того, как Шлеменко подерётся с Одиловым в Сочи.

Желаю удачи Маге в бою с Дуродолой. Это большой вызов. Он вызывает уважение такими поступками. Бокс — не его профиль и вид, но он большой молодец. Думаю, поэтому он и пользуется любовью публики, так как бросает себе подобные вызовы», – сказал Минеев на YouTube-канале Sport24: Культура бития.