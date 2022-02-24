«Андерсон, не бегай от меня». Гегард Мусаси хочет сразиться с Силвой по правилам бокса

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси заявил, что он хочет провести поединок по правилам бокса с бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
«К сожалению, за последние два года я дрался лишь дважды. Я бы с удовольствием был активнее и выступал чаще, но пандемия рушит мои планы. Я хочу быть по максимуму занят в этом году. Три боя в смешанных единоборствах и ещё один поединок с Андерсоном Силвой в боксе. Я хочу провести этот бой. Мои менеджеры будут упорно работать над организацией этого поединка. Андерсон, не бегай от меня», — приводит слова Гегарда Мусаси BJPenn.
Следующий бой Мусаси проведёт 25 февраля. Его соперником станет Остин Вандерфорд. Всего на счету Мусаси 57 поединков в ММА, в которых он одержал 48 побед, семь раз потерпел поражение, а ещё два боя завершились вничью.
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