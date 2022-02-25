Хабиб: отец всегда говорил, что Махачев станет чемпионом. Он был для него как сын
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём товарище, бойце смешанных единоборств Исламе Махачеве.
«Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я здесь. Я должен закончить то, что начал мой отец», – приводятся слова Нурмагомедова со ссылкой на UFC Destine на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Сейчас Ислам претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Единственное поражение российский боец потерпел ещё в 2015 году. Следующий поединок Ислам проведёт с американцем Бобби Грином. Поединок состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night.
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
16:16
-
15:20
-
14:55
-
14:33
-
13:56
-
12:47
-
12:26
-
11:50
-
10:58
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
00:59
- 24 февраля 2022
-
22:04
-
20:49
-
19:55
-
18:55
-
17:53
-
16:20
-
14:55
-
13:45
-
12:57
-
11:46
-
11:05
-
09:49
-
07:32
-
04:29
-
02:00
-
01:45
-
00:08
- 23 февраля 2022
-
23:48
-
22:34
-
21:04
-
21:00
-
20:20
Партнерский контент