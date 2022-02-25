Хабиб: отец всегда говорил, что Махачев станет чемпионом. Он был для него как сын

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём товарище, бойце смешанных единоборств Исламе Махачеве.



«Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я здесь. Я должен закончить то, что начал мой отец», – приводятся слова Нурмагомедова со ссылкой на UFC Destine на странице ESPN MMA в «Инстаграме».



Сейчас Ислам претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Единственное поражение российский боец потерпел ещё в 2015 году. Следующий поединок Ислам проведёт с американцем Бобби Грином. Поединок состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night.