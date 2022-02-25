Царукян: думаю, Махачеву не дадут чемпионский бой. Он не побеждал никого из топ-5
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Известный боец UFC Арман Царукян прокомментировал замену соперника у Ислама Махачева. Напомним, вместо травмированного Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Night 202 россиянин подерётся с представителем США Бобби Грином.
«Чуть обидно, хотелось посмотреть бой Махачева с Дариушем. Это был бы конкурентный бой. Сейчас оппозиция у Ислама уже не та. У Грина есть маленький шанс где-то зацепиться, но так — почти нет.
Я думаю, что Махачеву не дадут чемпионский поединок после боя с Грином, ведь Бобби даже не входит в топ-15. Да, у Ислама длинная победная серия, но решать будет UFC. Махачев ведь не побеждал никого из топ-5», — рассказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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