Царукян: думаю, Махачеву не дадут чемпионский бой. Он не побеждал никого из топ-5

Известный боец UFC Арман Царукян прокомментировал замену соперника у Ислама Махачева. Напомним, вместо травмированного Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Night 202 россиянин подерётся с представителем США Бобби Грином.



«Чуть обидно, хотелось посмотреть бой Махачева с Дариушем. Это был бы конкурентный бой. Сейчас оппозиция у Ислама уже не та. У Грина есть маленький шанс где-то зацепиться, но так — почти нет.



Я думаю, что Махачеву не дадут чемпионский поединок после боя с Грином, ведь Бобби даже не входит в топ-15. Да, у Ислама длинная победная серия, но решать будет UFC. Махачев ведь не побеждал никого из топ-5», — рассказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.