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Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал Вандерфорда на турнире Bellator и защитил свой титул

Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал Вандерфорда на турнире Bellator и защитил свой титул
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В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» завершился турнир Bellator 275. В главном поединке турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси защищал свой титул в поединке с Остином Вандерфордом.

Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал своего соперника. Таким образом, Мусаси защитил свой титул. Всего в смешанных единоборствах Герард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци. Ещё один россиянин Кирилл Сидельников победил представителя Турции Гёкхана Сарычама. Россиянин Хасан Магомедшарипов победил представителя Испании Хосе Санчеса.

Bellator 2022. Bellator 275, Дублин, Ирландия
Герард Мусаси (W) - Остин Вандерфорд
26 февраля 2022, суббота. 02:10 МСК
Герард Мусаси
Окончено
TKO
Остин Вандерфорд
Bellator 275: Токов и Магомедшарипов-младшие победили легко, Сидельников — проиграл. LIVE! Bellator 275: Токов и Магомедшарипов-младшие победили легко, Сидельников — проиграл. LIVE!
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