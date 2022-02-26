Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал Вандерфорда на турнире Bellator и защитил свой титул

В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» завершился турнир Bellator 275. В главном поединке турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси защищал свой титул в поединке с Остином Вандерфордом.

Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал своего соперника. Таким образом, Мусаси защитил свой титул. Всего в смешанных единоборствах Герард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.

Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци. Ещё один россиянин Кирилл Сидельников победил представителя Турции Гёкхана Сарычама. Россиянин Хасан Магомедшарипов победил представителя Испании Хосе Санчеса.