Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал Вандерфорда на турнире Bellator и защитил свой титул

В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» завершился турнир Bellator 275. В главном поединке турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси защищал свой титул в поединке с Остином Вандерфордом.
Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал своего соперника. Таким образом, Мусаси защитил свой титул. Всего в смешанных единоборствах Герард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.
Ранее на турнире российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци. Ещё один россиянин Кирилл Сидельников победил представителя Турции Гёкхана Сарычама. Россиянин Хасан Магомедшарипов победил представителя Испании Хосе Санчеса.
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