Махачев — после победы над Грином: мне нужен только титульный бой
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу над американцем Бобби Грином.
«Я очень рад победе. Спасибо всем, кто мне помогал. Я упорно готовился к этому бою, ждал Бенеила. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернётся. Что будет дальше? Только титульный бой. Хватит. Мне нужен только титульный бой. Я готов, я здесь. Моя задача – забрать пояс», – рассказал Махачев в октагоне после боя.
Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственнои поражении. 3 октября в рамках турнира UFC 192 Махачев проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
Этот бой стал главным событием турнира.
Новость по темеМахачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде
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