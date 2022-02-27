Хабиб Нурмагомедов: сейчас Махачев на другом уровне

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе своего товарища, бойца ММА Ислама Махачева, которую он одержал в поединке с американцем Бобби Грином на турнире UFC Вегас 49.



«Это то, чего мы ожидали от него. Мы ожидали, что он его финиширует. Как Ислам сказал после взвешивания, бой не пройдёт пять раундов — всё закончится за один-два. На нашей стороне множество факторов: любительская карьера, профессиональная карьера, карьера в UFC, победная серия, его возраст, его голод. Сейчас из всего этого в совокупности Ислам на другом уровне», — сказал Нурмагомедов после боя Ислама (видео доступно на странице UFC Russia в «Инстаграме»).

Напомним, поединок Махачева и Грина закончился победой российского спортсмена в первом раунде.