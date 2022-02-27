Махачев дал прогноз на свой возможный бой с Макгрегором

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о возможном поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. По словам Махачева, он «разнесёт» Конора.
«Честно говоря, я уже даже не помню, когда этот парень в последний раз бил кого-то. Ему нужно вернуться, побить кого-нибудь, и погнали. Почему нет? Я разнесу его с лёгкостью. Бой с Бобби Грином был тяжелее для меня, чем будет с Конором. Я знаю, что сейчас никто не будет драться за титул до меня», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя с американцем Бобби Грином.
Напомним, бой Махачева и Грина на UFC Вегас 49 закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году.
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