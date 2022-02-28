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Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию для участия в турнире UFC

Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию для участия в турнире UFC
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Стало известно, что российскому бойцу UFC Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию для участия в бою с Томом Аспиналлом 19 марта на турнире UFC в Лондоне.

«Мы аннулировали визы белорусской баскетбольной команды, которая должна была играть в Ньюкасле завтра вечером. Великобритания не будет приветствовать национальные спортивные команды тех стран, которые являются участниками конфликта на Украине», — написала в своём «твиттере» министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.

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