Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес стал участником перестрелки с одним пострадавшим
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес был заключён под стражу после участия в перестрелке, в результате которой один человек был ранен. Сообщается, что жизни мужчины сейчас ничего не угрожает.
NBC Bay Area, ссылаясь на свои источники, сообщил о причастности Веласкеса к стрельбе в Морган Хилл, Калифорния. Полицейское управление Сан-Хосе расследует дело о стрельбе и не сообщило подробностей о бывшем чемпионе.
Хотя неясно, каким образом Веласкес был причастен к стрельбе, в понедельник поздно вечером в Интернете появилась информация о том, что он содержится в исправительном учреждении округа Санта-Клара без права внесения залога. Обвинения не были указаны, и причина его задержания неизвестна.
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