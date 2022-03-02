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Бой Ивана Штыркова и Леандро Силвы на турнире ACA 137 отменён

Бой Ивана Штыркова и Леандро Силвы на турнире ACA 137 отменён
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Как стало известно «Чемпионату», поединок российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова, запланированный на турнир ACA 137, не состоится. Сам турнир, несмотря на закрытый аэропорт Краснодара, состоится в установленные сроки — 6 марта.

Соперником Ивана Штыркова должен был стать бразильский боец смешанного стиля Леандро Силва.

В последнем поединке Иван Штырков одержал победу над соотечественником Артуром Астаховым. Бой прошёл 5 ноября в Москве.

Иван Штырков в том бою одержал 19-ю победу в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё два поединка Штырков проиграл, в одном была зафиксирована ничья.

Леандро Силва в профессиональной карьере одержал 25 побед, потерпел 10 поражений. Один бой был признан несостоявшимся, ещё в одном была зафиксирована ничья.

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