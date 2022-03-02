Бой Ивана Штыркова и Леандро Силвы на турнире ACA 137 отменён

Как стало известно «Чемпионату», поединок российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова, запланированный на турнир ACA 137, не состоится. Сам турнир, несмотря на закрытый аэропорт Краснодара, состоится в установленные сроки — 6 марта.



Соперником Ивана Штыркова должен был стать бразильский боец смешанного стиля Леандро Силва.



В последнем поединке Иван Штырков одержал победу над соотечественником Артуром Астаховым. Бой прошёл 5 ноября в Москве.



Иван Штырков в том бою одержал 19-ю победу в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё два поединка Штырков проиграл, в одном была зафиксирована ничья.

Леандро Силва в профессиональной карьере одержал 25 побед, потерпел 10 поражений. Один бой был признан несостоявшимся, ещё в одном была зафиксирована ничья.