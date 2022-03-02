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Титульные бои российских боксёров Тищенко и Курбанова перенесены

Титульные бои российских боксёров Тищенко и Курбанова перенесены
Титульные бои Тищенко и Курбанова перенесены
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Бой за титул чемпиона мира WBA между Евгением Тищенко и Риядом Мерхи, а также поединок за пояс WBO International между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой будут перенесены. Об этом сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесён. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксёрских организаций и вернёмся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», — сказал Герман Титов.

Отметим, что RCC Boxing Promotions в декабре прошлого года провела в России бой за титул суперчемпиона мира WBA с участием Дмитрия Бивола. Тогда же боксёр подписал с промоутерской компанией соглашение о развитии карьеры, а после победы над Умаром Саламовым получил предложение провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

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