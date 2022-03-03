Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки Веласкесу, обвиняемому в покушении на убийство
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу Кейна Веласкеса, который был заключён под стражу после участия в перестрелке, в результате которой один человек был ранен.
«Ты — настоящий мужчина, Кейн. Мы любим тебя и всегда остаемся с тобой», — написал в своём «инстаграме» Нурмагомедов.
NBC Bay Area, ссылаясь на свои источники, сообщил о причастности Веласкеса к стрельбе в Морган Хилл, Калифорния. Полицейское управление Сан-Хосе расследует дело о стрельбе и не сообщило подробностей об экс-чемпионе UFC.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к россиянину Исламу Махачеву после его победы в поединке с Бобби Грином, заявив, что считает его лучшим легковесом в мире на данный момент.
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